Стоимость нефти Brent превысила $59 впервые с января 2020 года.
Фото: REUTERS
Стоимость нефти Brent превысила $59 впервые с 21 января 2020 года.
Данные торговой площадки на утро 4 февраля (10.46 по мск) свидетельствуют о подъеме стоимости на 0,99%.
Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составила $59,04 за баррель.
К 11:19 мск нефть Brent цена на нефть выросла до $58,94 за баррель (+0,8%).
В то же время стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до $56 за баррель (+0,8%).
Ранее наблюдалось стремительное снижение цены на нефть марки Brent. Осенью ее стоимость опустилась ниже 40 долларов за баррель, что вызвало серьезные волнения среди брокеров торговых площадок.
В сентябре нефть этой торговой марки потеряла почти 8% своей стоимости. В тот период американская марка WTI также подешевела на 8%.