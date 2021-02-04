Стоимость нефти Brent превысила $59 впервые с января 2020 года. Фото: REUTERS

Стоимость нефти Brent превысила $59 впервые с 21 января 2020 года.

Данные торговой площадки на утро 4 февраля (10.46 по мск) свидетельствуют о подъеме стоимости на 0,99%.

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составила $59,04 за баррель.

К 11:19 мск нефть Brent цена на нефть выросла до $58,94 за баррель (+0,8%).

В то же время стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до $56 за баррель (+0,8%).

Ранее наблюдалось стремительное снижение цены на нефть марки Brent. Осенью ее стоимость опустилась ниже 40 долларов за баррель, что вызвало серьезные волнения среди брокеров торговых площадок.

В сентябре нефть этой торговой марки потеряла почти 8% своей стоимости. В тот период американская марка WTI также подешевела на 8%.