Песков: Путин воспринимает участников несанкционированных акций как нарушителей закона

Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких репрессий в России нет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин воспринимает выходящих на незаконные акции россиян как граждан, нарушающих закон.

"Есть меры, принимаемые полицией, в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций. Кто-то из них по своей воле, кто-то из них будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли всяческие призывы участвовать в этих незаконных акциях. Они участвовали, и они были в ходе этих акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что 23 и 31 января в Москве и других городах России прошли незаконные акции сторонников Алексея Навального.

Митинги переросли в столкновения с полицией. Во время демонстраций в поддержку оппозиционера пострадали 39 сотрудников ОМОН, росгвардейцы и несколько полицейских. Возбуждено более шести дел по факту причинения вреда сотрудникам силовых структур и блокирование дорог и путей городского транспорта.

Также были задержаны свыше 300 несовершеннолетних граждан, которые впоследствии были отпущены.