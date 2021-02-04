SpaceX запустила очередную группу из 60 интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания SpaceX запустила во Флориде ракету-носитель Falcon 9 с очередной группой интернет-спутников Starlink. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 01:19 по местному времени (в 9:19 по московскому).

Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила пятый полёт, а затем должна традиционно сесть на плавучую платформу в Атлантике. Позже её используют ещё раз.

Компания Илона Маска SpaceX выводит на орбиту уже 19-ю группу Starlink. В составе группы 60 аппаратов, а общее число запущенных спутников превысило тысячу.