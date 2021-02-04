В Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление США

Дмитрий Песков отметил, что Москва считает неприемлемым вмешательство Запада в дела РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с журналистами 4 февраля, отвечая на соответствующий вопрос, оценил санкционное давление США на Россию.

"Мы видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы у американских законодателей. Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях, через призму какого-то санкционного давления. Насколько мы понимаем, там еще предстоят какие-то обсуждения на этот счет", - заявил Песков.

Он отметил, что Владимир Путин ответит на заданный вопрос в рамках встречи с журналистами, если будет такая необходимость.

Напомним, что ранее сенаторы США выступили с предложением о вводе новых санкций против России по делу Алексея Навального.

Политики предлагают администрации США выяснить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западные коллеги не должны вмешиваться во внутренние дела России. Она отметила, что РФ не вмешивалась в дела США, когда сторонники Трампа устроили взятие Капитолия. А если бы вмешалась, то у американских дипломатов началась бы истерика.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что все заявления Запада написаны под копирку.