Пушков предложил блокировать иностранные сайты за призывы к участию в протестах

Пушков предложил ввести систему наказаний для сайтов за призывы к протестам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике назвала недопустимой политику интернет-кампаний, призывающих россиян к участию в акциях протеста, сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он также рассказал, что комиссия предлагает ввести систему наказаний для интернет-платформ за распространение призывов к участию в несогласованных акциях. Наказаниями станут штрафы или постоянная блокировка таких платформ.

В заявлении комиссии также сказано, что "Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok стали источником распространения среди граждан Российской Федерации призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений".

По словам Пушкова, есть примеры того, как интернет-компании целенапраленно содействовали протестной активности. Поэтому комиссия Совфеда призвала интернет-компании незамедлительно восстановить соответствие своей деятельности законам России. Также в комиссии напомнили об ответственности за нарушения законодательства.