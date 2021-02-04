Конституционный суд объяснил отказ от «друзей суда»

КС объяснил отказ от «друзей суда». Фото: Вадим Жернов/ТАСС.

Из регламента Конституционного суда убрали положение о «друзьях суда». Ранее ими могли стать научные организации и отдельные специалисты, которые комментировали правовые заключения о делах. В КС ответили, что суд «сам волен выбирать себе друзей». Но при этом отмечено, что важные академические исследования не будут игнорироваться.

«Это не лишает стороны возможности представлять заключения ученых в качестве аргументации своей позиции. Более того, если в Конституционный суд по рассматриваемому делу поступят авторитетные академические исследования, содержащие важную для дела информацию, которая не была предоставлена сторонами, они не будут выброшены в корзину», — заверили в пресс-службе КС РБК.

Отмечено, что КС при этом будет учитывать авторитетное мнение специалистов, если оно потребуется, но друзей "для галочки" выбирать не станет.

В пресс-службе отметили, что практика "друзей суда", зафиксированная с 2017 года, «в некоторых случаях провоцировала авторов инициативных заключений на ненаучную и порой переходящую в политическую плоскость аргументацию».