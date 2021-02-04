Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Премьер Японии пообещал сделать все для решения вопроса по Курилам

Есихидэ Суга отметил, что дальнейшие переговоры будут идти на основе всех ранее достигнутых договоренностей
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)
Суга пообещал приблизиться к решению вопроса о Курилах «хотя бы на полшага»

Суга пообещал приблизиться к решению вопроса о Курилах «хотя бы на полшага»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал приложить все усилия, чтобы приблизиться к решению территориального спора Японии и России о принадлежности Курильских островов.

- Я буду прикладывать все усилия для того, чтобы хотя бы на полшага приблизиться к решению проблемы северных территорий, - заявил Есихидэ Суга 4 февраля в ходе прений в бюджетной комиссии парламента Японии.

Премьер также сообщил, что переговоры о Курильских островах и возможное заключение мирного договора с Россией будут базироваться на договорённостях, достигнутых ранее.

Напомним, в сентябре 2020 года президент России Владимир Путин с Есихидэ Суга провели переговоры по телефону. Оба лидера подтвердили совместное намерение продолжить развивать отношения Москвы и Токио в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.