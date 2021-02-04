Премьер Японии пообещал сделать все для решения вопроса по Курилам

Суга пообещал приблизиться к решению вопроса о Курилах «хотя бы на полшага» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал приложить все усилия, чтобы приблизиться к решению территориального спора Японии и России о принадлежности Курильских островов.

- Я буду прикладывать все усилия для того, чтобы хотя бы на полшага приблизиться к решению проблемы северных территорий, - заявил Есихидэ Суга 4 февраля в ходе прений в бюджетной комиссии парламента Японии.

Премьер также сообщил, что переговоры о Курильских островах и возможное заключение мирного договора с Россией будут базироваться на договорённостях, достигнутых ранее.

Напомним, в сентябре 2020 года президент России Владимир Путин с Есихидэ Суга провели переговоры по телефону. Оба лидера подтвердили совместное намерение продолжить развивать отношения Москвы и Токио в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.