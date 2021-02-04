Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом продовольственном рынке

Владимир Путин встретился с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Министерства экономического развития Максимом Решетниковым, что ситуация на мировом рынке продовольствия ухудшилась.

Министр сообщил, что такое изменение ситуации произошло из-за увеличения закупок странами-импортёрами закупок продовольствия в резервы. Кроме того, в некоторых регионах-производителях стали заявлять о неблагоприятных прогнозах по зерну. Решетников также отметил, что два этих фактора формируют сейчас цены и настроения.

- И соответственно, поскольку мы — один из крупнейших экспортеров сейчас пшеницы, то вот все наши решения, они тоже влияют на рынок, - отметил министр.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Министерстве сельского хозяйства не ожидают дефицита продуктов и не обсуждают дополнительные ограничения для стабилизации цен на продукты. По оценке ведомства, принятых правительством мер хватит для стабилизации стоимости товаров.