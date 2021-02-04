Продажи новых автомобилей в России за январь упали на 4,2% Фото: Александр ГЛУЗ

В России продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей за январь текущего года упали на 4,2 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, составив 95 213 штук. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщила Ассоциация европейского бизнеса.

- После трех месяцев существенного роста, с декабря прошедшего года рынок постепенно сокращается. Эксперты по-прежнему ожидают роста в феврале-марте, чтобы по результатам первого квартала выйдут на уровень 2020 года, - отметил глава комитета автопроизводителей Ассоциации Томас Штэрцель.

Он добавил, что пятерка лидеров продающихся брендов показывает относительную стабильность на автомобильном рынке в России. При этом китайские бренды впервые находятся в верхней части рейтинга. Лидером среди производителей автомобилей на рынке в РФ остается «Автоваз», однако по итогам января 2021 года продажи Lada остались на уровне 2020 года - 21,86 тысячи штук, если не учитывать автомобили Niva.

Второе место в рейтинге занимает южнокорейская компания Kia, продажи которой увеличились на один процент, до 15 тысяч машин. Третье место у автоконцерна Hyundai – его продажи упали на четыре процента, до 10,95 тысячи автомобилей. Следом идут Renault и Skoda с 8,5 тысячи и 6 тысячами автомобилей соответственно.