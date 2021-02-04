Путин подписал закон о штрафах за пропаганду «веселящего газа» Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в четверг, 4 февраля, подписал закон об административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу «веселящего газа» - закиси азота. Документ сегодня опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях статьей «Пропаганда закиси азота». Санкция за нарушение данной статье влечет за собой ответственность в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей для граждан страны, от 10 до 20 тысяч для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 50 до 150 тысяч для юридических лиц.

В связи с данным нарушениями также разрешается в административном порядке приостановить деятельность индивидуального предпринимателя и юридического лица на срок до тридцати суток.

Данные штрафы предусмотрены за пропаганду, в том числе с использованием интернета, потребления «веселящего газа» или за распространение информации о сбыте этого вещества не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания и не для медицинского или технического применения.