Захарова: тема вмешательства США в дела России получит развитие на официальном уровне Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тема постоянного вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела российской стороны сегодня может получить развитие на официальном уровне. Об этом в четверг, 4 февраля, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Если американская сторона выбирает тактику регулярного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим доказательства, мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. Я полагаю, что сегодня данная тема получит свое развитие на официальном уровне, - отметила представитель внешнеполитического ведомства России в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Подробности Мария Захарова приводить не стала.

Мария Захарова подчеркнула, что Москва, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и другими международными соглашениями, всегда исходила из права суверенных государств самостоятельно решать свои внутренние дела.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ говорила, что западным странам следует не вмешиваться во внутренние дела России, а заниматься своими проблемами.