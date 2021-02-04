В Архангельске планируют создать особую экономическую зону

Губернатор Александр Цыбульский предложил создать в Архангельской области особую экономическую зону. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/И. Малыгин.

В Архангельской области собираются создать особую экономическую зону. Она появится на базе будущего Арктического научно-технологического IT-парка Digital Arctic. С предложением организовать технико-внедренческую экономическую зону выступил глава региона Александр Цыбульский. По его мнению, это поможет привлечь в регион инвестиции и создать рабочие места для выпускников Северного Арктического федерального университета.

IT-парк Digital Arctic появится в рамках стратегии развития программы университета до 2035 года. На базе САФУ планируется создать научно-образовательный и инновационно-технологический комплекс. Главные задачи будущего научного центра - развитие самой современной IТ-экосистемы в Арктической зоне, подготовка профессиональных кадров для цифровой экономики региона, сотрудничество с компаниями - лидерами IT-индустрии, а также цифровизация основных процессов университета.

- Экономическая зона станет дополнением проекта и добавит ему синергетический эффект. Я считаю, что развитие САФУ в этой части не менее важно, чем создание НОЦ (научно-образовательного центра), - отметил Александр Цыбульский.

По словам губернатора, для создания экономической зоны необходимо как можно скорее начать взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами.

- По организации государственного управления и получению методологической поддержки уже сейчас предлагаю начать взаимодействие с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Мы реализуем большое количество проектов в области информационных технологий, и было бы неплохо, если бы мы могли это делать на платформе Digital Arctic, - подчеркнул глава Архангельской области.

Сейчас Северный Арктический федеральный университет готовит помещения, в которых разместится будущий IT-парк. Дизайнерские проекты для их отделки разработали выпускники вуза. Первый этап проекта планируется реализовать в период с 2021 по 2024 годы. На его финансирование выделяется 1,3 млрд рублей, из них 1,1 млрд рублей – это средства федерального бюджета, еще 214,3 млн рублей – внебюджетные средства.

Университет готов выступить в роли драйвера технологических преобразований в Арктике, поскольку обладает необходимым научно-техническим потенциалом, телекоммуникационной инфраструктурой и навыками развертывания единой информационной сети.

В ближайшие годы на базе САФУ также будет создан научно-технический центр мирового уровня «Российская Арктика». В проекте участвуют сразу три арктических региона - Архангельская область, Мурманская область и Ненецкий автономный округ. НОЦ займется научно-исследовательскими проектами, направленными на внедрение новых технологий и разработок в промышленность и экономику арктической зоны России. Центр объединит усилия образовательных и научных учреждений, а также предприятий трех трёх регионов.