Боррель призвал ЕС к диалогу с Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед визитом в Москву, который состоится в четверг, 4 февраля, заявил, что Евросоюзу необходимо поддерживать диалог с Россией.

"Россия остается соседом и важнейшим партнером, с которым мы должны поддерживать необходимый диалог, если мы действительно хотим стать глобальным игроком", - написал глава евродипломатии в своем блоге.

Он отметил, что сотрудничество с РФ даст возможность влияния на ситуацию "в таких важных для безопасности Евросоюза регионах, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия и Украина". Боррель подчеркнул, что налаживание контактов с РФ - это цель его визита.

Напомним, что Европейский союз ранее осудил арест, а в последствии и приговор, вынесенный Симоновским судом российскому блогеру Алексею навальному.