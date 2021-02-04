Банки отметили рост числа попыток взыскать долги в обход приставов

В России выросло число попыток взыскать долги в обход приставов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупные российские банки столкнулись с притоком клиентов, которые пытаются самостоятельно взыскать долги в обход судебных приставов. Имеются в виду ситуации, когда граждане или компании предъявляют в банк исполнительные листы. Они позволяют списывать долги со счетов третьих лиц.

Рост таких обращений зафиксировали сразу несколько банков. Сбербанк сообщил об увеличении потока этих документов на 30%, Тинькофф Банк - на 6% год к году и на 52% во втором полугодии по сравнению с первым. Существенный рост фиксируют также Росбанк, и ВТБ, пишет РБК.

Согласно закону, банк обязан совершить операцию по исполнительному листу. Согласие самого должника для этого не требуется. Платеж должен пройти сразу же. Задержка возможна только в одном случае - если банк засомневался в подлинности документа. Тогда платеж могут задержать, но не более, чем на семь дней.

В связи с увеличением бумажных исполнительных листов появились и жалобы клиентов на затягивание банками операций по их обработке.