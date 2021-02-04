Националисты попытались штурмовать здание телеканала «Наш» в Киеве Фото: REUTERS

Националисты устроили протестную акцию и попытались штурмом захватить здание телеканала «НАШ» в Киеве, предприняв попытку попасть внутрь редакции. Они обвиняют канал в пророссийской направленности. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает издание «СТРАНА.ua».

Возле здания телевизионного канала перед акцией выстроились кордоны правоохранительных органов, которые не подпустили несколько десятков представителей националистической организации «С14» к зданию.

Отмечается, что во время попытки штурмовать здание телеканала у националистов произошла потасовка с сотрудниками полиции, в результате которой правоохранители были вынуждены применять слезоточивый газ. В ходе столкновений минимум один из митингующих был задержан. После длительной перепалки митингующие начали постепенно расходиться.

Накануне журналисты телеканала «Наш» провели эфир в поддержку трех каналов, попавших под санкции Владимира Зеленского.