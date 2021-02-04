Песков: В России нет репрессий

Песков заявил, что в России нет репрессий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку прошедшим в январе этого года незаконным акциям протеста сторонников Алексея Навального. Отвечая на соответствующий вопрос, он подчеркнул, что "в стране нет репрессий".

"Никаких репрессий нет, есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушений закона, участников незаконных акций", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Эхо Москвы".

Песков отметил, что президент России считает демонстрантов нарушителями закона.

Напомним, что в январе в Москве и других городах России прошли несогласованные акции протеста сторонников Алексея Навального, требовавшие его освобождения.

В ходе протестов пострадали 39 ОМОНовцев, несколько росгвардейцев и сотрудников полиции. СК завел более шести дел по факту нападения на представителей силовых структур, а также блокирование дорог и путей городского транспорта. При этом демонстранты напали на служебную машину спецслужб и выбили глаз водителю.