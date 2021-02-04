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Политика

Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Семейный кодекс

Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации
Анастасия РЫШКОВА
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Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Семейный кодекс.

Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Семейный кодекс.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Семейный кодекс, закрепляющих приоритет Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными договорами. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в обновленной редакции статьи 79 Конституции РФ решения межгосударственных органов, которые ранее были приняты на основании положений международных соглашений России в их истолковании, противоречащем конституции, не подлежат исполнению.