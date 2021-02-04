Депутат Новиков допустил, что ЕС возьмет курс на оздоровление отношений с Россией Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме прокомментировали заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля относительно взаимодействия с Россией. По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, Боррель смотрит на мир с позиции реалиста.

По словам европейского политика, Россия для ЕС является партнером первостепенной важности, с которым необходимо поддерживать диалог.

- В заявлениях Борреля чувствуется позиция реалиста, который понимает, что при всей глобализации, в мире сохраняются очень важные центры силы, - считает Новиков.

Он отметил, что есть целый ряд «узлов», которые имеют «важное международное звучание». Их почти невозможно развязать без участия России.

- Делая такое заявление Боррель показывает, что он политик, который смотрит на происходящее весьма спокойно, логично и учитывает все точки зрения, которые существуют внутри ЕС, - говорит парламентарий в беседе с RT.

Дмитрий Новиков отметил, что за подобной позицией просматривается новая тенденция внутри европейской политики. Вполне возможно, что ЕС возьмет курс на оздоровление отношений с Россией.