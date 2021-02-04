Иммунитет от вакцины «Вектора» будет сохраняться в течение года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации российским препаратом «ЭпиВакКорона» будет сохраняться в течение года. На это рассчитывают ученые научного центра «Вектора», разработавшие вакцину.

- Мы рассчитываем, что иммунитет после вакцинации будет сохраняться в течение года, - сообщила исполняющий обязанности заместителя генерального директора о научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих в ходе круглого стола в четверг, 4 февраля.

Кроме того, она сообщила, что «Вектор» уже завершил пострегистрационные клинические исследования своей вакцины от коронавируса среди пожилых людей. Добровольцы легко переносили прививку, нежелательных реакций помимо болезненности в месте укола у них не зафиксировали.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Россия передала Белоруссии вакцину «ЭпиВакКорона» и новую тест-систему для выявления коронавирусной инфекции.