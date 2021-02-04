Аналитик объяснил рост цен на нефть позитивными новостями о вакцинации

Эксперт прокомментировал рост цен на нефть Фото: REUTERS

Рост цен на нефть вызван оптимистичными ожиданиями игроков рынка. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что каждый день звучат новости о том, что все больше и больше людей привилось от коронавируса, а значит, ограничительные меры могут быть вскоре отменены, а это, в свою очередь, приведет к тому, что спрос на топливо вскоре восстановится.

«Потому что сейчас спрос не очень большой… Позитивные новости приходят со стороны ОПЕК+. Там было заявлено, что страны, которые должны были увеличить объем добычи с 1 января, сделали это не в полной мере, поэтому больших новых объемов на рынке не появилось со стороны предложения, и плюс к тому ОПЕК+ подтверждает, что следующий пересмотр квот будет только в марте, а это значит, что объемы, которые были выведены соглашением, на рынок до марта не вернутся. Все это толкает цены вверх», — цитирует аналитика RT.

Юшков также добавил, что на цены в какой-то момент могут даже подняться выше 60 долларов за баррель, однако на таком уровне они долго не продержатся, а вскоре опустятся до привычного уровня.

Напомним, ранее нефть марки Brent достигла рекордной цены. Стоимость за баррель впервые с февраля 2020 года превысила 59 долларов. Как передает ФАН, инвесторы реагируют на недавние сообщения о готовности Саудовской Аравии произвести дополнительное сокращение добычи.