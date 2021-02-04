Депутат Ярослав Нилов поддержал идею выплат беременным

В Госдуме оценили идею выплат беременным женщинам Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Любая поддержка женщин, которые ждут ребенка – это хорошая идея. Однако дополнительные выплаты нужны не всем, ведь детей рожают и обеспеченные семьи. В этом случае важно, чтобы финансовая поддержка была адресной, и ее получили те, кому она действительно необходима. Такое мнение выразил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов.

«Я в целом поддерживаю любые предложения, направленные на введение дополнительных мер поддержки женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, находящихся в декретном отпуске, но с учетом критерия нуждаемости, чтобы получали помощь действительно те, кому она нужна», - цитирует депутата телеканал «360».

Нилов отметил, что состоятельные родители способны самостоятельно обеспечить своего ребенка всем необходимым. Поэтому такая поддержка должна быть создана для определенных категорий беременных женщин.

«Те, у кого и так все хорошо: куча нянек, личный транспорт с водителем, шикарный дом, шикарное питание и прочее, — явно, что и без этой помощи могут обойтись», - подытожил Нилов.

Напомним, ранее стало известно, что в России готовится законопроект о ежемесячных выплатах в размере 20 тысяч рублей для женщин, которые ждут ребенка.