МИД РФ назвало блокировку телеканалов на Украине политической цензурой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Блокировка оппозиционных телеканалов на Украине - политическая цензура, идет вразрез с международными обязательствами Киева по защите свободы слова. Об этом в четверг, 4 февраля, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Москва считает лишение указом украинского президента трех местных СМИ с солидной аудиторией вопиющим примером политической цензуры, а также проявление недобросовестной конкуренции, которая идет вразрез с законами Украины и ее международными обязательствами по защите свободы слова, - отметил представитель внешнеполитического ведомства РФ в ходе брифинга.

В этой связи Мария Захарова напомнила о предвыборных обещаниях Владимира Зеленского, которые утверждал, что будет уважать принцип языкового многообразия и свободы слова.

Напомним, накануне украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против несколько украинских оппозиционных телеканалов. Ограничения затронули телерадиокомпанию «112 Украина», ее региональные телеканалы, а также компанию «Новости 24 часа» и ее телеканал NewsOne.