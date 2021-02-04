Аналитики спрогнозировали снижение цен на жилье после отмены льготной ипотеки Фото: Иван МАКЕЕВ

Льготная ипотека вызвала настоящий бум на рынке кредитования. Россияне набрали огромное количество кредитов. По оценкам ЦБ по итогам 2020 года долги физлиц по ипотеке превысили 9,07 трлн рублей против 7,47 трлн в начале года.

Планируется, что льготная ипотека будет действовать до середины 2021 года. А что будет с ценами на жилье после?

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, в новом году на рынке не ожидается ввода большого количества новостроек. При существующем спросе цены сохранятся даже после отмены льготного кредитования.

С повышением процентных ставок возрастет и долговая нагрузка на заемщика. Многих этот фактор заставит несколько раз подумать, прежде чем оформлять кредит.

В свою очередь эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский уверен, что с отменой ипотеки под 6,5% спрос на недвижимость начнет падать.

По его оценкам, покупка одной и той же квартиры до ипотечного бума, то есть, под более высокий процент, обходилась покупателю на 5% дешевле, чем по льготным условиям.

- Цены на квартиры росли пропорционально спросу. В итоге программа озолотила застройщиков, и этот эффект продлится для них еще год-два, - говорит Кричевский в беседе с "Известиями".

В ближайшие полгода после отмены цены на квадратные метры будут сохранятся на высоком уровне, а после возможно изменение в меньшею сторону. Ценник может упасть на 10 процентов от текущих показателей.

- Спрос уже сейчас начинает снижаться. Например, в Москве в январе количество сделок с недвижимостью снизилось на 35 процентов. Причина этому донельзя завышенные цены как на первичном, так и на вторичном рынках, заключил специалист.