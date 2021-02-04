Минэнерго Украины призвало перейти на ядерное топливо из США Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко призвал Киев перейти на американское ядерное топливо, заменив им российское. Об этом он заявил во время обсуждения национальной экономической стратегии Украины до 2030 года в четверг, 4 февраля.

- Украина должна перейти на поставки ядерного топлива из Соединенных Штатов вместо российского, как сейчас, - сказал Юрий Витренко.

Напомним, в 2014 году Украины договорилась с компанией Westinghouse из США о поставках до 2020 года американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских атомных электростанций. В 2019 году в украинском Минэнерго говорили, что доля топлива из Штатов на АЭС страны составляет около 46 процентов, однако после 2021 году она должна превысить долю ядерного топлива из России.

Отметим, что эксперты неоднократно предостерегали властей Украины не только от использования ядерного топлива атомных станциях, которые были построены в России и Советском Союзе, но и от внедрения иностранных компонентов реакторов.