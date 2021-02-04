Реставратор нашёл в диване письмо девочки из 1969 года со сбывшимися предсказаниями

Автору послания сейчас больше 60 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель британского города Питерборо случайно нашел письмо 1969 года со сбывшимися предсказаниями. Реставратор мебели Питер Бекертон обнаружил послание в спинке старого дивана, который прислали ему для реставрации.

Письмо написала 11-летняя девочка 23 февраля 1969-го года. Как оказалось, это было домашнее задание, в котором школьница размышляла над тем, как будет выглядеть мир и ее собственная жизнь в будущем. Многие предсказания, как это ни странно, сбылись, пишет Mirror.

Среди прочего девочка написала, что через много лет у телефона появится экран и собеседника можно будет видеть. "Это немного похоже на телевизор", - наивно предположила школьница. А сами телевизоры, согласно ее предсказаниям, превратятся в большие экраны управлять которыми можно будет с помощью кнопок в подлокотнике кресла.

Однако в письме были и несбывшиеся пророчества. Так, девочка предположила, что в будущем не будет привычной еды. А насытиться можно будет с помощью своеобразной жевательной резинки.

Жена реставратора, Роза, решила опубликовать письмо в сети в надежде найти автора послания. По ее словам, это далеко не первый предмет, который ее муж обнаруживает в старой мебели. Но без преувеличения это самая необычная находка.