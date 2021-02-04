В Хабаровске спекулируют на топливном кризисе и продают места в очереди на АЗС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В интернете появились частные объявления о продаже бензина по завышенной стоимости и мест в очереди на АЗС в Хабаровске.

В регионе перебои с бензином начались в середине января этого года: на заправках образовались очереди, часть заправочных станций закрылась ввиду отсутствия топлива. Власти Хабаровского края говорили о плановой модернизации местного НПЗ, с компанией-владельцем проработали вопрос о поставках топлива из Росрезерва. Данная ситуация привела к тому, что цены на топливо в регионе начали расти. В настоящее время местная прокуратура проводит проверку в связи с дефицитом бензина АИ-92 и АИ-95.

Сегодня НПЗ заявил, что ночью на нефтебазу «ННК-Хабаровскнефтепродукт» выгрузили около 400 тонн топлива из Росрезерва, в пути находятся еще примерно 2,2 тысячи тонн.

- По сравнению со вчерашним днем ситуация не улучшилась, хотя несколько АЗС и открыли. На сотни метров выстраиваются очереди из машин за бензином, - сообщил хабаровский автолюбитель Юрий Золотарев в интервью изданию РИА Новости.

Кроме того, в интернете спекулянты начали предлагать купить топливо популярных марок по цене вдвое выше докризисной. Один из авторов объявления предлагает «бензин АИ-95 по цене 120 рублей за литр». Топливо он готов привезти туда, куда скажет покупатель, последнему же не придется стоять в очередях. Доставка стоит от 150 до 250 рублей, причем бензин автор объявления продает лишь начиная от 20 литров в канистрах.

- Хороший бензин, покупали ночью сами на АЗС «Роснефти», пока все спали. Обманывать нет смысла, сегодня продали уже три тонны, - заявил он в интервью агентству.

Надо отметить, что спекулянты сразу предупреждают потенциальных покупателей о «неуместности торга», поскольку «просто дают возможность не стоять в очереди». А некоторые спекулянты пошли еще дальше и начали продавать место в очереди на автозаправку.