Вирусолог порекомендовал сделать прививку от COVID-19 даже тем, кто уже переболел

Вирусолог посоветовал сделать прививку от ковида даже тем, кто уже переболел Фото: Валентина ВАГАНОВА

Прививку от коронавируса лучше сделать в любом случае. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев.

Он напомнил об исследованиях, в которых говорится, что у переболевших коронавирсусом появляется клеточный иммунитет. Но это не то же самое, что антитела, которые появляются после прививки.

Более того, даже если у человека после болезни появится и иммунитет и антитела – это не является противопоказанием к прививке.

«На этом фоне я бы все равно рекомендовал сделать прививку, потому что она добавит к этому клеточному иммунитету еще и антитела. И тогда ваша вероятность заразиться уменьшится в разы или в десятки раз», - цитирует Скулачева телеканал «360».

Напомним, с начала прививочной кампании в Московской области вакцинацию прошли уже более 100 тысяч человек. Прививку в регионе можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильном пункте или даже в крупном ТЦ, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».