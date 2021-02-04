МВД РФ: фотографии из спецприемника в Сахарово объективно не отражают ситуацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликованные в интернете фотографии из центра временного содержания в Сахарово объективно не отражают ситуацию. Об этом в четверг, 4 февраля, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полиции российской столицы отметили, что в числе прочих в центре находятся те, кто ожидает оформления после решения суда об административном аресте за нарушения в ходе незаконных акций протеста. При это всех задержанных разместили в полном соответствии с нормативными актами.

- Задержанным предоставили горячее питание, постельные принадлежности. В центре соблюдают все нормативы по количеству лиц, - говорится в заявлении МВД.

Отмечается, что в центре временного содержания в Сахарово также достаточно мест для арестованных. Накануне, 2 февраля, была проведена соответствующая проверка, в ходе которой независимые эксперты и представители общественности не выявили никаких нарушений.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что после незаконной акции в столице спецприёмники действительно переполнены задержанными, однако к подобной ситуации привели сами протестующие. Представитель Кремля отметил, что задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки.