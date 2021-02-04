Разработчики вакцины заверили мусульман, что «Спутник V» полностью халяльный. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Духовного управления мусульман РФ муфтий Ильдар Аляутдинов заявил, что ДУМ получило от центра имени Гамалеи сведения о составе вакцины "Спутник V".

"Пришёл ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет", - сказал Аляутдинов РИА Новости.

Ранее мусульмане озаботились вопросом о составе российской вакцины и ее соответствия соответствия исламской религии - халяльности. Верующих интересовал вопрос: "А нет ли в составе прививки свиного желатина".

Ранее в Татарстане подчеркивали, что если он как-то применялся в разработке препарата, то вакцина не является халяльной, и вопрос ее применения должны решать богословы.

"Также на этот счёт мы готовим богословско-правовое заключение - фетву", - сказал муфтий.

Напомним, что журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований полученные от центра имени Гамалеи. Отмечено, что "Спутник V" является самой эффективной из созданных вакцин от коронавируса.