Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Разработчики вакцины заверили мусульман, что «Спутник V» полностью халяльный

Ранее верующие озаботились к ученым с вопросом о составе российского препарата
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Разработчики вакцины заверили мусульман, что «Спутник V» полностью халяльный.

Разработчики вакцины заверили мусульман, что «Спутник V» полностью халяльный.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Духовного управления мусульман РФ муфтий Ильдар Аляутдинов заявил, что ДУМ получило от центра имени Гамалеи сведения о составе вакцины "Спутник V".

"Пришёл ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет", - сказал Аляутдинов РИА Новости.

Ранее мусульмане озаботились вопросом о составе российской вакцины и ее соответствия соответствия исламской религии - халяльности. Верующих интересовал вопрос: "А нет ли в составе прививки свиного желатина".

Ранее в Татарстане подчеркивали, что если он как-то применялся в разработке препарата, то вакцина не является халяльной, и вопрос ее применения должны решать богословы.

"Также на этот счёт мы готовим богословско-правовое заключение - фетву", - сказал муфтий.

Напомним, что журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований полученные от центра имени Гамалеи. Отмечено, что "Спутник V" является самой эффективной из созданных вакцин от коронавируса.

Распространение коронавируса в мире