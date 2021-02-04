Алексея Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана Фото: REUTERS

Алексей Навальный лично примет участие в заседании суда по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом рассказала пресс-секретарь столичного Бабушкинского суда Александра Савельева в интервью изданию РИА Новости.

Отмечается, что дело будет слушать мировой суд, чтобы на заседании смогли присутствовать представители СМИ. Состоится заседание в здании Бабушкинского суда.

Напомним, данное дело было возбуждено после комментариев Алексея Навального видеозаписи, на которой ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В августе минувшего года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера, которые в то время проходил лечение в Берлине.

Алексею Навальном вменяется клевета по части второй статьи 128.1 Уголовного кодекса России. Если суд признает его вину, то блогеру могут назначить штраф или обязательные работы. При этом увеличение реального срока ему не грозит.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный.