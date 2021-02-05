Псаки спутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в среду на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о летней Олимпиаде в Токио, перепутала ее с Играми в Пекине.

"В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийским играм в Пекине", - ответила Псаки на вопрос журналистов о том, будут ли спортсмены США принимать участие в спортивных состязаниях в Токио.

Псаки отметила, что власти ее страны тесно консультируются с союзниками и партнерами на всех уровнях.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они должны были пройти летом 2020 года, но перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Зимние Игры в Пекине пройдут 4-20 февраля 2022 года. Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что техническая подготовка к ним - на отличном уровне.

А Джен Псаки давно славится своей забывчивостью. Так, представитель Белого Дома однажды перепутала Стамбул с Исламабадом.