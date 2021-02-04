Украинская оппозиция приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская оппозиционная партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» приняла на съезде в четверг, 4 февраля, резолюцию о начале процедуры импичмента действующего главы государства Владимира Зеленского. Таким образом, фракция объявила о начале процедуры импичмента главе государства.

- Внеочередной съезд, которые состоялся сегодня, постановил депутатской фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» в Верховной раде Украины начать процедуру отстранения Владимира Зеленского от должности президента государства, - говорится в тексте резолюции.

Отмечается, что фракция приняла данное решение, поскольку осуждает «антиконституционные и противоправные действия Владимира Зеленского» из-за его санкций против депутата украинского парламента и члена политсовета оппозиционной партии Тараса Козак, а также из-за блокировки нескольких ведущих телевизионных каналов страны.

Напомним, накануне фракция заявила, что инициирует импичмент действующему президенту страны, после того, как он ввел санкции против трех украинских телеканалов и «поиздевался над избирателями и над страной». Речь идет о прекращении вещания компаний «112» и ZiK.