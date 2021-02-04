Путин утвердил критерии оценки эффективности глав регионов России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности высших руководителей российских регионов. Глава государства подписал соответствующий указ в четверг, 4 февраля. Документ сегодня опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вводил перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц российских регионов, а также деятельности органов исполнительной власти субъектов России.

В список критериев, в частности, попали доверие к власти, численность населения в субъекте РФ, ожидаемая продолжительность жизни при рождении жителей региона, уровень бедности в нем, количество занимающихся спортом граждан, уровень образованности населения, эффективность системы поддержки талантливых молодых людей, количество волонтеров и семей, которые смогли улучшить свои жилищные условия, а также качество экологии и темпы роста заработных плат.

Владимир Путин своим указом также поручил администрации президента разработать методику расчета показателя и каждый год представлять главе государства соответствующий доклад.