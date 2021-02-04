Мировые цены на продукты питания достигли максимума с 2014 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировые цены на продукты питания и сырье, из которых их изготавливают, в январе текущего года достигли максимума с 2014 года. Рост мировых цен на продовольствие продолжается восьмой месяц подряд, сообщила в четверг, 4 февраля, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Среднее значение индекса продовольственных цен в первом месяцев 2021 года составило около 113,3 пункта. Показатель на 4,3 процента выше показателя декабря минувшего года. Больше всего выросли цены на зерновые продукты, растительные масла и сахар.

Индекс цен на зерновые за месяц возрос на 7,1 процента. Эксперты объясняют это резким повышением международных цен на кукурузу на 11,2 процента и на пшеницу на 6,8 процента. Индекс цен на растительные масла увеличился на 5,8 процента – это самые высокий показатель за последние восемь лет. Это произошло из-за снижения объемов производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии на фоне проливных дождей и нехватки трудовых мигрантов, а также из-за продолжительной забастовки в Аргентине.

Индекс цен на сахар в январе возрос на 8,1 процента по сравнению с декабрем, на молочные продукты - на 1,6 процента, на мясо - на один процент.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Минпромторга России Денис Мантуров поблагодарил всех участников соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар и заявил, что, чтобы избежать завышения цен на продукты в будущем, в стране необходимо обеспечить их соблюдение.