Собянин заявил о постоянном улучшении ситуации с коронавирусом в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавирусной инфекции на территории российской столицы демонстрирует постоянное улучшение. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил московский мэр Сергей Собянин.

При этом градоначальник отметил, что пока что рано отменять домашний режим из-за коронавируса для москвичей из групп риска и разрешать массовые мероприятия на территории Москвы.

- Эпидемиологическая ситуация в городе демонстрирует постоянное улучшение. Не то чтобы в один день или неделю, на основании этого нельзя строить прогноз и принимать какие-то решений. Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях, - отметил Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 16 714 новых случаев заражения коронавирусом, наибольшее число новых инфицированных в Москве – там заболели еще 2 095 человек. Общее число заразившихся за всё время эпидемии в государстве достигло 3,9 миллиона человек.