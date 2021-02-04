49% россиян считают изображение мужчин в рекламе нереалистичным

Жители разных стран рассказали, какую рекламу они считают нереалистичной Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители ведущих стран ответили, какую рекламу они считают реалистичной, а какую нет. Опрос проводили исследовательский холдинг "Ромир" и международное сообщество исследовательских компаний GlobalNR.

В целом по миру 52% людей назвали изображение мужчин в рекламе нереалистичным. Лидером среди стран по индексу согласия оказалась Индия. Там 71% респондентов согласился с подобным мнением. А вот меньше всего согласных с этим утверждением в Китае - всего 34%. Что касается россиян, то 49% жителей нашей страны в той или иной степени считают изображение мужчин в рекламе нереалистичным.

Также у респондентов спрашивали, как они относятся к утверждению, что "изображение женщин в рекламе нереалистично". С такой позицией согласились 49% жителей планеты.

- В последние годы развивается тенденция на использование в рекламе более реалистичных и естественных образов, что позволяет наладить более тесную связь и выстраивать диалог с аудиторией. Половина россиян спокойно воспринимает увиденное в рекламе, но другая часть хотела бы видеть что-то более приближенное к их повседневной жизни, - комментирует Директор по развитию и инновационным продуктам Денис Жильцов

Он отметил, что этот тренд заметен не только в рекламе, но и в соцсетях. Например, новомодный TikTok забирает часть молодой аудитории у «глянцевого» Instagram именно за счет более реалистичного контента.