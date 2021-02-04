Исследователи измерили зарплаты россиян в Биг Маках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сервис Работа.ру в честь дня рождения Макдоналдс в России рассчитал "трудовой индекс Биг Мака" - время, за которое специалисты массовых профессий в Москве и Московской области, могут заработать на одну знаменитую булочку с кунжутом.

В общей сложности было проанализировано более 2000 вакансий московских компаний.

Оказалось, что быстрее остальных на Биг Мак зарабатывает водитель, у которого на это уходит всего 16 минут. Хотя в прошлом году ему удавалось это на одну минуту быстрее.

В Подмосковье водители оказались немного "ленивее". На свой Биг Мак они заработают за 19 минут, но при этом так же остаются в лидерах гонки.

Таким образом при средней зарплате около 81 000 рублей в Москве водитель за час зарабатывает почти на четыре бургера из Макдональдса, а в Московской области — на три.

Комплектовщикам и упаковщикам столицы потребуется от 19 до 20 минут для выработки Биг Мака. Хотя в прошлом году они тратили на этот процесс на 2-3 минуты больше.

В Московской области ради одного Биг Мака потребуется трудиться около 20-22 минут. Исходя из этих данных комплектовщики и упаковщики в Москве и области за час могут наработать от 2,7 до 3,2 сэндвичей в час.

Разнорабочим и грузчикам Москвы требуется 23-24 минуты для того, чтобы в кармане оказалась сумма на популярный бургер. А в московской области представители этих же профессий потратят от 26 до 32 минут, чтобы получить заветный продукт.

А вот курьеры Москвы понизили планку на 10 минут. В этом году они потратят 22 минуты, чтобы заработать на бургер.

Повара и охранники потратят примерно пол часа, чтобы потом позволить себе Биг Мак. А самая низкая «производительность» Биг Маков оказалась у продавцов-кассиров. Они получат свой бургер только после 35 минут работы.

Такой расчет позволил специалистам выяснить, что в 2021 году средние зарплаты некоторых специалистов в Москве выросли. По сравнению с прошлым годом “прибавку” получили комплектовщики, упаковщики, разнорабочие, охранники и продавцы-консультанты.