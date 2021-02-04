Администрация Байдена хочет разослать маски напрямую каждому американцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация нового избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в настоящее время рассматривает возможность направить лицевые защитные маски напрямую всем американцам на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщило издание NBC, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что сейчас команда Белого дома по борьбе с коронавирусной инфекцией оценивает логистику подобного проекта, однако окончательное решение по нему пока что не приняли.

Идея родилась на нескольких встречах ведущих американских специалистов в области здравоохранения. Одним из поводов для рассмотрения такой возможности также стало то, что Джозеф Байден постоянно призывает жителей США использовать средства индивидуальной защиты в качестве основной защиты от заболевания.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый президент с начала своего срока даже подписал несколько указов, которые предписывают носить маски на территории федеральной собственности и в общественном транспорте.