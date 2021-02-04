Криптовалюта Dogecoin выросла в цене в 1,5 раза после твита Илона Маска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Криптовалюта Dogecoin выросла в цене почти в 1,5 раза после поста основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в социальной сети Twitter. Курс цифровой валюты в 18:00 по московскому времени в четверг, 4 февраля, увеличился до 0,05 доллара за токен.

В своем аккаунте американский предприниматель опубликовал несколько картинок, в числе которых – измененный кадр из мультфильма «Король лев». На картинке Илон Маск изображен в виде обезьяны, которая стоит на скале и держит львенка. Только вместо привычной всем мордочки Симбы на картинке голова собаки породы сиба-ину — символа криптовалюты Dogecoin.

В другом своем твите Илон Маск назвал эту виртуальную валюту «народной криптовалютой».

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне биткоин резко подорожал на пять тысяч долларов после того, как глава Tesla и SpaceX Илон Маск добавил хештег биткоина в свою учетную запись в Twitter.