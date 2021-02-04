Японскую ученицу выгнали из школы из-за первой любви Фото: REUTERS

Ученица японской школы подала иск в токийский суд на 35 тысяч долларов из-за того, ее отстранили от учебы в образовательном учреждении под предлогом нарушения запрета на свидания. Об этом в четверг, 4 февраля, пишет издание Киодо.

Сообщается, что в 2019 году администрация частной школы Хорикоси в японской столице выяснила, что одна из школьниц встречается с юношей. Девушке сперва предложили добровольно покинуть учебное учреждение, а затем и вовсе заявили, что она не сможет получить аттестат и рекомендации для института, если немедленно не сменит школу.

На первом слушании в суде школа заняла наступательную позицию. Юная влюбленная девушка настаивала на нелепости школьного запрета на свидание, а также заявила, что школа не имеет права вторгаться в ее личную жизнь. Более того: девушка сказала, что учителя пытались допытаться, занималась ли она на свиданиях сексом.

Отмечается, что это уже не первые случай судебного разбирательства в Японии. В 2017 году школьница одного из учебных учреждений в Осаке подала в суд на администрацию города за то, что ее в школе заставили покрасить каштановые волосы в привычный для жителей Японии черный цвет. Девушка решила послушаться и перекрасилась, в результате чего получила ожог кожи головы и повредила сами волосы.