Минэнерго РФ: ситуация с топливом на Дальнем Востоке стабилизировалась Фото: Олег УКЛАДОВ

Обеспечение топливом на Дальнем Востоке восстановлено в полном объеме, ситуация стабилизировалась и причин для ажиотажного спроса в настоящее время нет. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил заместитель главы российского Минэнерго Павел Сорокин в ходе беседы с журналистами.

- Наблюдался ряд случаев спекуляции на данной теме, перепродажи бензина. Хочется отметить, поскольку продуктообеспечение восстановлено в полном объеме, что причин для ажиотажного спроса сейчас нет, - подчеркнул он.

Замминистра отметил, что энергетическое ведомство продолжает каждый день следить за тем, где находятся поезда с дополнительным топливом из Росрезерва, а также как восстанавливается работа Хабаровского НПЗ. В случае необходимости Минэнерго России будет принимать дополнительные меры. Сейчас поездам с нефтепродуктами едут в приоритетном порядке.

Как ранее писал сайт kp.ru, в интернете накануне начали появляться частные объявления продавцов-спекулянтов, которые решили нажиться на топливном кризисе в Хабаровском крае. Спекулянты предлагают купить топливо популярных марок по цене вдвое выше докризисной, а также места в очереди на автозаправочные станции.