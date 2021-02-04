Хакеры начали взламывать системы российских больниц Фото: EAST NEWS

Хакеры начали взламывать информационные ресурсы российских больниц. Ранее таких случаев не было, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

- Впервые отмечены случаи внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрующего пользовательские данные, в информационную инфраструктуру медицинских учреждений. - заявил Мурашов в ходе своего выступления на заседании "Инфофорума-2021".

В целом пандемия не самым лучшим образом сказалась на информационном пространстве. По словам Мурашова, в последнее время увеличилось число хакерских атак на информационные ресурсы государственных и образовательных учреждений. Речь идет о системах Центризбиркома, Общественной палаты РФ и различных органов госвласти.

Напомним, НКЦКИ был создан в июле 2018 года приказом директора ФСБ. Организация призвана координировать борьбу с компьютерными атаками на инфраструктурные объекты страны.