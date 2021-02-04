В Госдуме согласились с необходимостью раскрывать данные геолокации пропавших людей Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Госдуме оценили предложение Минцифры поправки, которые предлагают вывести сведения о геолокации мобильного телефона из-под действия законодательной статьи о тайне связи.

Это коснется абонентов, которые пропали и их поисками занимаются полицейские и волонтеры. Часто подобная информация является ключевой в вопросе поиска и помогает сохранить жизнь человека.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов согласен, что инициатива нужная, но ее стоит доработать.

В документе должны быть четко прописаны ограничения относительно ситуаций использования сведений о местонахождении.

- Для поиска людей нужно использовать все способы. Но полное и свободное распространение данных о геолокации я считаю недопустимым. Ими могут пользоваться только правоохранительные органы для своей деятельности, - отметил парламентарий в беседе с RT.

Что касается деталей законопроекта, то во время поиска можно будет получить данные от операторов связи только к месту, где находится телефон абонента. А вот к информации в телефоне, в частности, содержание разговоров и СМС, доступа не будет, сообщает газета "Известия".