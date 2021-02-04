Евросоюз считает прививку от коронавируса недостаточным параметром для поездок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европейском союзе пока что не считают вакцинацию от коронавирусной инфекции достаточно надежным параметром для поездок на территорию объединения. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

- На фоне рисков из-за распространения новых штаммов коронавируса лидеры Евросоюза признали необходимость дальнейшего пересмотра критериев с учетом последних рекомендаций медиков, а также введения дополнительных мер предосторожности и правил для поездок в ЕС. В настоящее время прививка от коронавируса не считается достаточно надежным параметром, - сообщил глава европейской дипломатии в интервью изданию «Интерфакс».

Напомним, в конце января Еврокомиссия ужесточила санитарные меры для иностранцев, которые въезжают в страны Европейского союза и передвигаются между государствами Европы. По новым требованиям, туристы обязаны предоставить отрицательный тест на коронавируса, сделанные за трое суток до выезда, а также соблюдать карантин после въезда в страну Евросоюза.