Кокорин скоро сможет предстать в футболке нового клуба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дебют Александра Кокорина в составе "Фиорентины" может состояться уже вечером 5 февраля. Ибо за сутки до игры "фиалок" против "Интера" стало известно - Сашу включили в заявку его нового клуба на матч Серии А. Фамилия Кокорина значится в опубликованном пресс-службой списке из 22 футболистов, которые получат шанс сыграть в матче 21 тура чемпионата Италии против миланцев.

При этом, ранее главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли уже говорил о том, что для адаптации к чемпионату Италии Кокорину нужно около трех недель. Так что сыграет ли Александр завтра - это вопрос.

Поединок "Фиорентина" - "Интер" пройдет завтра, 5 февраля на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

Отметим, что официально Александр Кокорин стал игроком "Фиорентины" 27 января. Контракт - сроком до 2024 года, его игровой номер в клубе - 91. Сумма сделки "Фио" и "Спартака" - порядка 4,5 миллионов евро.