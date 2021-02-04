В США уверены, что новая внешняя политика позволит «эффективно противостоять РФ» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая администрация США во главе с президентом Джозефом Байденом уверена, что ее новая внешняя политика позволит «эффективно противодействовать России». Об этом в четверг, 4 февраля, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме.

- В отличие от предыдущей администрации мы будем делать шаги, чтобы привлечь российскую сторону к ответственности за ее злонамеренную деятельность. Это и вмешательство в американскую демократию, и хакерский атаки, и многое другое. Мы поступим таким образом тогда и в такой форме, когда и как решим, - заявил советник Байдена.

В то же время Джейк Салливан отметил, что данный факт не исключает сотрудничества с Россией в сферах, в которых это «выгодно для Соединенных Штатов».

Он подчеркнул между тем, что это "не исключает сотрудничества с Россией в сферах, где это выгодно интересам США".

Надо отметить, что Москва ранее неоднократно отвергала выводы Вашингтона о причастности России к кибератаке в США и о вмешательстве в американские избирательные процессы.