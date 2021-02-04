Француза арестовали на семь суток за участие в незаконной акции в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Тимирязевский районный суд арестовал на семь суток гражданина Франции и России Сириля Даниелу за участие в незаконной акции 2 февраля в центре российской столицы. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе суда.

Даниелу признали виновным в совершении административного правонарушения по части 6.1 статьи 20.2 КоАП России - участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения. Суд назначил французу наказание в видео ареста на семь суток с отбыванием наказания в спецприемнике.

В поступивших в суд материалах имелся заграничный паспорт арестованного как гражданина России, а копию французского паспорта предоставят в суд непосредственно в ходе рассмотрения материала на заседании. Координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников сообщила, что дипломаты из Франции не приехали к Даниелу для оказания консульской помощи.

На незаконной акции протеста в центре Москвы 2 февраля также был задержан гражданин Сирии – его суд оштрафовал на 15 тысяч рублей.