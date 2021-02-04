Назван самый популярный способ обмана россиян в магазинах Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, с какими нарушениями прав потребителей чаще всего сталкиваются жители России и назвал самые популярные способы обмана россиян в магазинах.

Примерно 80 процентов нарушений касаются неправильного информирования покупателя о цене товаров, а также замалчивания или намеренного искажения характеристик этих товаров.

- Это такие вещи, которые являются дополнительным способом вымогательства. Всем такие способы кажутся широко распространёнными и очевидными, никто их даже как нарушение не воспринимает, однако они незаконны. По закону за это грозит штраф до 500 тысяч рублей, - отметил эксперт в интервью RT.

По словам Павла Шапкина количество таких нарушений постоянно растёт. Многие недобросовестные компании также пользуются ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, обманывая россиян. Во время кризиса для многих фактор цены является превалирующим при выборе товара, и организации этим активно пользуются, нарушая право покупателей на достоверную информацию. Чаще всего подобные нарушения фиксируются в банковской сфере и ретейле.

Манипулирование происходит таким образом, что покупатель только на кассе узнаёт, какова реальная стоимость товара или услуги. Между тем, такие нарушения, как нарушение сроков поставки или выполнения работ, услуг, отказ от возврата, обвес отошли на задний план.