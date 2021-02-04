Минэкономразвития спрогнозировало рост доходов россиян в 2021 году Фото: Анастасия ОСИПОВА

Реальные доходы жителей России вновь начнут расти в третьем-четвертом кварталах текущего 2021 года. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Министр отметил, что экономика государства уже вступила в фазу активного восстановления.

- По мере вакцинации от коронавируса, формирования коллективного иммунитета и настроения бизнеса меняются. В настоящее время все ориентированы на развитие, а не просто на то, чтобы пережить тяжелые времена, - отметил глава ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, что по информации Росстата за минувший год реальные располагаемые доходы жителей России упали на 3,5 процента. Минэкономразвития прогнозирует трехпроцентный рост данного показателя в 2021 году.

Максим Решетников добавил, что в основном снизились доходы от предпринимательства и депозитов и из-за сокращения неформальной деятельности. На зарплату приходится 57 процентов доходов россиян, а за минувшие 11 месяцев она выросла на 2,2 процента. Социальные выплаты также показали рост – они увеличились на 16 процентов, составив 22 процента от доходов жителей РФ.